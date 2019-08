Portugal vence Eslovénia e conquista Torneio da CONCACAF

A seleção portuguesa de futebol de sub-15 conquistou este sábado o Torneio da CONCACAF, ao vencer na final a Eslovénia, por 2-0, em Miami, nos Estados Unidos.Depois de na véspera ter assegurado a presença na decisão, ao bater a seleção anfitriã (3-0), Portugal não facilitou perante os eslovenos, marcando por intermédio de Diogo Prioste, aos 44 minutos, e Francisco Silva, aos 65.A equipa das quinas ergueu, assim, o troféu que esteve em disputa no estado da Florida, desde 04 de agosto.Na final, a seleção nacional alinhou com André Gomes, António Teixeira, Gabriel Costa, Francisco Silva, David Monteiro, Diogo Prioste, Marco Cruz, Herculano Nabian, Lucas Rodrigues, Ricardo Marques e João Faria.Diogo Prioste, autor de um dos golos na final, conquistou o troféu de melhor jogador do torneio e André Gomes foi eleito o melhor guarda-redes.