Potugal goleado pela Itália no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa de sub-15 de futebol perdeu esta sexta-feira com a Itália por 4-1, em jogo da primeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Uma entrada forte dos italianos traduziu-se em dois golos, aos 25 e 35 minutos, por Giacomo e Di Maggio, vantagem que seria ampliada na segunda parte com mais dois golos, por Mausi e Kevin Leone, aos 58' e 61'.

A seleção das quinas marcou o seu golo de honra aos 82 minutos, por José Rodrigues.

A participação da seleção portuguesa no torneio prossegue no domingo, frente à congénere da Finlândia, no estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, a partir das 16h00, e na terça-feira, perante a Espanha, no estádio do Algarve, a partir das 11h00.