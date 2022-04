Seleção portuguesa bate Noruega e está nas 'meias' do Torneio das Nações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de sub-15 venceu esta quarta-feira a Noruega por 2-1, após reviravolta, e apurou-se para as meias-finais do Torneio das Nações, que decorre na Áustria e Itália até 1 de maio.



Depois de superar a Áustria (3-0) no primeiro jogo, os lusos entraram hoje a perder, face ao golo de Isak Sjoblom, apontado aos 24 minutos, com a reviravolta a chegar já no segundo tempo, por intermédio de Rodrigo Mora (46) e João Trovisco (58).

Na sexta-feira, a equipa comandada por João Santos vai discutir um lugar na final com a República Checa, pelas 14:00, no Waldpark Stadion, em Arnoldstein.