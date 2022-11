Seleção vence Turquia no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional sub-15 bateu este sábado a Turquia, por 4-2, no segundo jogo do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, disputado no Parchal.Bernardo Lima (13'), Yigit Çolak (18'), Tomás Soares (28'), Hakan Atis (42'), João Lomba (73') e Ricardo Pereira (80'+1) foram os autores dos golos.Na primeira partida, os jovens de Pedro Silva bateram a Letónia por 6-1.