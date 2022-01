Benfica domina convocados de Filipe Ramos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional sub-16, Filipe Ramos, chamou 23 jogadores para um estágio que irá acontecer na Cidade do Futebol, entre 17 e 19 de janeiro, em que está contemplada a realização de quatro treinos e um jogo particular.A lista é dominada por jogadores do Benfica. As águias 'emprestam' oito atletas à equipa das quinas. FC Porto e Sporting cedem três cada.João InfanteJoão Salvador: Luís Vieira e Rodrigo RibeiroGil Martins, Gonçalo Ribeiro e João TeixeiraBernardo Pereira e Tiago CruzNuno PatrícioAndré Moreira, Guilherme Gaspar, Guilherme Peixoto, João Fonseca, Leandro Martins, Martim Ferreira, Ricardo Ribeiro e Tiago FreitasDavid Ivanov, Rayhan Momade e Rodrigo ViolaDiogo Sousa e Nuno Correia