Estados Unidos batem Portugal no Torneio de Desenvolvimento da UEFA em Castelo Branco

Portugal perdeu esta terça-feira, por 2-1, em Castelo Branco, ante um conjunto dos Estados Unidos que, assim, venceu o Torneio de Desenvolvimento da UEFA.A equipa orientada por Gonzalo Segares marcou por Micah Burton (47') e Cruz Medina (55' g.p.), com Nuno Patrício apenas a reduzir e a fixar o resultado final aos 65 minutos, também de penálti.A equipa de Filipe Ramos fecha o torneio com seis pontos, os mesmos dos Estados Unidos que terminam na frente face à vantagem no confronto direto.