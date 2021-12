Filipe Ramos convoca 23 jogadores para estágio na Cidade do Futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Ramos, selecionador nacional de sub-16, chamou 23 jogadores para integrarem um estágio de preparação de três dias que arranca segunda-feira, na Cidade do Futebol.A Seleção Nacional de sub-16 vai realizar cinco sessões de treino e fecha o estágio com um jogo-treino, marcado para as 16 horas de dia 15, mas a FPF não divulgou qual o adversário.

Tondela: Miguel Rodrigues;

Belenenses: João Infante;

Famalicão: Luís Vieira e Rodrigo Ribeiro;

FC Porto: Daniel Carrasco, Gil Martins, Gonçalo Ribeiro, João Teixeira, Martim Fernandes e Tiago Sousa;

Palmeiras: Francisco França e Tiago Baptista;

Benfica: André Moreira, Guilherme Gaspar, João Fonseca, Martim Ferreira, Olívio Tomé, Ricardo Ribeiro e Tiago Freitas;

Sporting: Rayhan Momade e Rodrigo Viola;

V. Guimarães: Diogo Sousa e Nuno Correia;