Portugal bate anfitriã França no arranque do Torneio de Montaigu de sub-16

A seleção portuguesa de futebol de sub-16 venceu esta terça-feira a anfitriã França no arranque do Torneio de Montaigu, numa partida disputada no Stade Maxime Bossis, em Montaigu.

Um golo de Martim Ferreira, aos 23 minutos, decidiu a contenda para a formação lusa, que já venceu o torneio por quatro vezes, frente aos recordistas do torneio, com nove triunfos.

A equipa das Quinas treina na quarta-feira no Stade Claude Bétard, onde quinta-feira prossegue a trajetória no torneio contra a Argentina, seguindo-se um jogo com a Bélgica no sábado e um outro, dependendo da classificação, na segunda-feira.