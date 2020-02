Portugal derrota Colômbia no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa de sub-16 venceu esta quinta-feira a Colômbia por 3-1, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, na jornada inaugural do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.

A seleção da Colômbia adiantou-se no marcador por Jhon Pájaro, aos 10 minutos, mas Portugal, que se revelou sempre superior ao seu adversário, deu a volta com golos de Gabriel Brás, aos 24', Miguel Falé, aos 53', e Diego Moreira, aos 78'.

Portugal prossegue a sua participação no torneio no sábado frente à Holanda, pelas 16:00, e encerra na terça-feira perante a Alemanha, às 13:00. A primeira jornada inclui ainda hoje o Holanda-Alemanha, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António.