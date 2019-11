Portugal empata (1-1) com a Dinamarca em torneio de preparação

A seleção portuguesa de sub-16 estreou-se esta terça-feira com um empate (1-1) diante da Dinamarca, em jogo da primeira jornada do torneio preparatório da Turquia, disputado no Complexo de Desportos de Emirhan.

A seleção lusa esteve a perder, depois de Gustav Orsoe Christensen marcar para a Dinamarca, aos 35 minutos, mas Lucas Anjo ainda igualou para Portugal, aos 52'.

Neste torneio, a equipa das quinas, treinada por Joaquim Milheiro, ainda vai defrontar na quinta-feira a Bélgica (16h00 horas locais, 13h00 em Lisboa), e a anfitriã Turquia, no sábado às 11h00.