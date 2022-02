Portugal entra a vencer no torneio da UEFA após bater Alemanha nos penáltis

A seleção portuguesa sub-16 ultrapassou esta quarta-feira a Alemanha no encontro inaugural do Torneio de Desenvolvimento da UEFA da categoria, ao vencer no desempate por grandes penalidades (4-2), após uma igualdade a um golo.



No Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, no Algarve, os comandados de Filipe Ramos estiveram em desvantagem, face ao tento apontado por Noah Darvich, mas viriam a chegar à igualdade, por João Infante, através de marca do castigo máximo.

No desempate por grandes penalidades, a equipa das 'quinas' mostrou ser mais forte, vencendo por 4-2, o que lhe permitiu somar os primeiros dois pontos, contra um da Alemanha.

Portugal terminará a participação no torneio no dia 15, quando medir forças com a Inglaterra, no mesmo palco, a partir das 15 horas.