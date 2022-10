Portugal perde com a Bélgica que ganha o Torneio das Quatro Nações de sub-16

A seleção portuguesa de sub-16 de futebol perdeu esta terça-feira, por 2-0, com a Bélgica, que assim garantiu a conquista do Torneio das Quatro Nações, disputada a terceira e última jornada, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal, que precisava de vencer, foi quase sempre mais forte, contudo não concretizou e os belgas, no seu melhor período, acabaram por marcar, primeiro por Wilson da Costa, aos 70 minutos.

Já no último lance da partida, aos 90'+3, Ayman Rabhi esgueirou-se por entre os centrais e picou a bola sobre o guarda-redes, sentenciando a partida no definitivo 2-0.

"Considero o resultado injusto, mas no futebol quem marca ganha. Senti evolução, até na atitude dos jogadores e na qualidade do futebol produzido. A este nível temos estado a aprender que qualquer erro se paga caro e, portanto, o jogo virou devido a um pequeno erro nosso. Os jogadores deram uma boa resposta e estou satisfeito com o estágio. Mesmo não ganhando o torneio e perdendo este jogo, estou contente com o resultado da equipa", analisou o treinador João Santos.

Portugal tinha vencido a Turquia e a Dinamarca pelo mesmo 2-1, enquanto a Bélgica ganhou 3-0 à Turquia e 3-2 à Dinamarca.