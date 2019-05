A seleção portuguesa de sub-16 venceu este domingo a congénere do Paraguai por 2-0, na segunda jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA.Os dois golos do encontro foram marcados por João Resende, ambos na segunda parte.A equipa das quinas, que conquistou a primeira vitória no torneio, depois do desaire no jogo inicial frente à Bélgica, defronta a Suécia na terça-feira.