Seleção Nacional sub-16 vence Bélgica por 2-0 e pode conquistar Torneio Internacional da Dinamarca

A seleção portuguesa de Sub-16 venceu este domingo por 2-0 a Bélgica, no segundo e último jogo do Torneio Internacional da Dinamarca, que decorre em Kolding.

Nuno Patrício, aos 57 minutos, e Rodrigo Viola, aos 84, marcaram os tentos da formação comandada por Filipe Ramos, que no primeiro encontro tinha empatado 1-1 com os anfitriões, na passada sexta-feira.

Portugal fechou a participação no torneio triangular com quatro pontos, ficando agora à espera do desfecho do duelo entre Dinamarca (um ponto) e Bélgica (zero), agendado para terça-feira, para saber se conquista o troféu.