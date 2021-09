Seleção portuguesa de sub-16 empata com anfitriã do Torneio da Dinamarca

A seleção portuguesa de sub-16 empatou esta sexta-feira por 1-1 com a congénere dinamarquesa, no arranque do Torneio Internacional da Dinamarca, disputado em Kolding, com ambos os golos apontados na primeira parte.

Guilherme Afonso adiantou Portugal, aos 11 minutos, mas Jonathan Asp Jensen empatou sete minutos depois, e o resultado não mais se alterou até ao final.

Os pupilos de Filipe Ramos, que chegaram à Dinamarca na quarta-feira, vão agora defrontar a Bélgica, no domingo, às 14:00.