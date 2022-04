Seleção sub-16 empata com a Bélgica no Torneio de Montaigu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de sub-16 empatou este sábado a um golo com a congénere da Bélgica, em partida da terceira jornada do Torneio Internacional de Montaigu em futebol, disputada no Estádio Claude Bétard.



O benfiquista João Fonseca inaugurou o marcador, logo aos sete minutos, mas a seleção belga acabaria por restabelecer o empate, aos 74, por Ismael Baouf.

Em função deste resultado, a seleção lusa vai discutir o terceiro lugar no torneio com a Inglaterra, na segunda-feira, no Stade Maxime Bossis, em Montaigu, a partir das 13h30 locais (12h30 em Lisboa).

A seleção portuguesa estreou-se na prova com uma vitória sobre a França, por 1-0, mas, na segunda jornada, sofreu uma derrota por 3-0, perante a Argentina.