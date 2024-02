A Seleção Nacional de sub-16 goleou esta sexta-feira a Holanda, por 6-2, arrancando da melhor maneira a participação num torneio de preparação a ser disputado em Vila Real de Santo António, no Algarve.A equipa comandada por Bino Maçães marcou por Tomás Soares, que bisou, Daniel Banjaqui, Stevan Manuel, Simão Soares e Anísio Cabral, com Kyano Penso e Samuel Dumbili a faturarem para os visitantes.No outro encontro do torneio, a Alemanha levou a melhor sobre o Japão por 3-2. Portugal irá agora defrontar os germânicos (dia 11, também em Vila Real de Santo António) e depois o Japão (dia 14, no Estádio Municipal de Albufeira).