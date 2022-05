Seleção vence Bélgica no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa sub-16 de futebol bateu hoje a congénere belga por 4-1, na primeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que se disputa no Estádio Municipal Vale do Romeiro, em Castelo Branco.



Portugal teve uma entrada forte em campo e chegou à vantagem no marcador aos 18 minutos, por intermédio de Gil Martins, com Samuel Sousa (32) a aumentar a contagem. Perto do intervalo, a Bélgica reduziu, por intermédio de Nassim Azaouzi (42), e relançou a partida. Mas, no reatamento, a equipa das 'quinas' voltou a arrancar bem e conseguiu fechar o resultado em 4-1, com golos de Olívio Tomé (50) e Gil Martins (52).

Em prova também estão Itália e Estados Unidos, que se defrontaram também hoje, com a vitória pela margem mínima a cair para a turma italiana (1-0).

Portugal e Itália, que somam ambos três pontos, defrontam-se no sábado, pelas 17 horas.