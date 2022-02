Sub-16 de Portugal empatam com a Inglaterra e a Alemanha vence torneio da UEFA

A seleção portuguesa sub-16 de futebol empatou esta terça-feira com a Inglaterra (0-0), perdendo por 5-3 no desempate por grandes penalidades, no desafio que encerrou o Torneio de Desenvolvimento da UEFA da categoria, ganho pela Alemanha.

Um triunfo hoje em Vila Real de Santo António daria o triunfo na competição aos lusos, contudo, e apesar de uma boa segunda parte, os pupilos de Filipe Ramos não conseguiram bater a Inglaterra, que vinha de sofrer pesada derrota, por 5-1, ante a Alemanha.

Na partida inaugural, Portugal tinha empatado 1-1 com os germânicos, impondo-se depois no desempate por penáltis, por 4-2.

Com a igualdade de hoje, Portugal ficou na segunda posição do torneio, com três pontos, a um da Alemanha, vencedora, e com mais um do que a Inglaterra, terceira.