Dário Essugo já olha para o jogo com a Espanha: «Queremos dar uma boa resposta»

Dário Essugo foi titular na derrota da Seleção Nacional sub-17 contra a Dinamarca e admitiu que os nórdicos foram superiores."Queríamos passar em primeiro, isso era óbvio. Não conseguimos, a Dinamarca foi superior a nós, há que lhes dar mérito. Cometemos alguns erros, vamos tentar corrigi-los e vamos encarar os quartos de final com máxima seriedade", afirmou o médio do Sporting, à FPF.Sobre a Espanha, adversário de Portugal nos 'quartos' do Europeu, Essugo assume que "é um adversário difícil", mas vinca a vontade de reagir. "Vamos encarar esse jogo como se fosse outra equipa qualquer. O nosso foco está em nós. Vamos procurar melhorar o que não conseguimos fazer neste jogo. Queremos dar uma boa resposta nos quartos-de-final, é nisso que estamos a pensar agora", finalizou.Também o médio João Vasconcelos considerou que "a Dinamarca foi claramente superior". "Houve muito demérito nosso e mérito deles, também. O primeiro lugar não é nosso, como queríamos, mas vamos agora para os quartos de final e vamos encarar o jogo com a Espanha da mesma forma como encararíamos se jogássemos com a Sérvia", analisou."A mentalidade é sempre a mesma, quer necessitemos só de um empate ou de uma vitória. Jogamos todos os jogos para ganhar. Foi isso que aconteceu na fase de grupos e é isso que vai continuar a acontecer. Vamos com mentalidade vencedora e vamos dar o máximo para ganhar à Espanha", acrescentou o jogador de 17 anos do Sp. Braga.