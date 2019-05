A seleção italiana sub-17 venceu esta sexta-feira a congénere espanhola, por 4-1, no último jogo do grupo D do Europeu da categoria, e nos quartos de final da prova vai defrontar Portugal, que terminou a fase de grupos no 2.º lugar, após hoje bater a Islândia por 4-2 Com golos de Colombo (de penálti), Moretti, Pirola e Esposito (penálti), a Itália garantiu o 1.º lugar do Grupo D, só com vitórias.O jogo dos quartos de final está agendado para esta segunda-feira.