Europeu Sub-17: Portugal-Alemanha, em direto

há 47 min 18:10

Portugal inicia participação no Europeu sub-17 frente à Alemanha

Portugal arranca esta quarta-feira, frente à Alemanha, a sua participação no Europeu sub-17, num encontro que tem início agendado para as 19 horas, no Estádio Nagyerdei, na Hungria.



