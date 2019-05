Europeu Sub-17: Portugal-Islândia, em direto

Falta ofensiva de Baldursson sobre o guarda-redes português, Samuel SoaresPortugal faz nova substituição: entra Rodrigo Rêgo para o lugar de Bruno Tavares.E agora é Pedro Brazão quem faz falta sobre Valgeirsson.Falta de Valgeirsson sobre Quaresma.Portugal tem de ir à procura do golo... este resultado não serve à Seleção Nacional sub-17.Islândia a fazer muita pressão, à procura do golo do empate, que serve às suas aspirações.Falta de Kjartansson sobre o português João Daniel.Defesa de Samuel Soares. O guarda-redes português trava remate de Ingason. Portugal mantém-se na frente do marcador (2-1)Canto favorável à Islândia, Baldursson chamado a bater...Fora de jogo assinalado ao português Paulo Bernardo, jogador que entrou no início desta 2.ª parte.Canto favorável à Islândia... é Baldursson quem se prepara para bater, mas sem perigo para a baliza de Samuel Soares.Emílio Peixe faz novas alterações na equipa portuguesa: Pedro Brazão entra para o lugar de Tiago Ribeiro; e Daniel Rodrigues para o lugar de Gerson Sousa.Que perigo! Samuel Soares muito bem a defender o remate perigoso de Jóhannesson, autor o golo da Islândia.parapor falta sobre Baldursson. É o primeiro cartão da partida.A Islândia faz a primeira alteração: entra Ingason para o lugar de Jóhannsson.Remate de Gerson Sousa à baliza adversária, mas Helgason defende.Falta de Tiago Ribeiro sobre Baldursson.Remate de Bruno Tavares intercetado por um adversário.Falta de Gíslason sobre Fábio Silva.Portugal beneficia ainda de um canto, antes do árbitro apitar para o intervalo... Tiago Ribeiro é quem bate, mas sem perigo.Defesa de Helgason. Guarda-redes islandês a parar o remate de Bruno Tavares, autor do golo português.Falta de Tiago Ribeiro sobre BaldurssonRemate de Filipe Cruz sai ao lado.Baldursson comete falta sobre Tiago Ribeiro.Falta de Tiago Ribeiro sobre Valgeirsson.Defesa de Samuel Soares! O guarda-redes português trava o remate de Stefánsson. Mantém-se a igualdade 1-1.Livre para a Islândia, por falta de João Daniel sobre Ellertsson.Canto favorável à Islândia... Jóhannesson bate mas sem perigo para a baliza defendida por Samuel Soares.Falta sobre Valgeirsson, dá livre para a Islândia... Jóhannesson é chamdo a bater, mas o resultado mantém-se 0-0.Agora foi Jóhannsson quem cometeu falta sobre um jogador português, neste caso em Filipe Cruz.Rafael Brito corta, em falta, a jogada de ataque de Valgeirsoon.Portugal mais perigoso até esta fase do jogo, com quatro remates à baliza da Islândia, contra um do advesário, mas ainda sem conseguir marcar.Remate de Bruno Tavares à baliza de Helgason a sair ao lado.Portugal vai para o ataque com Gerson Sousa a rematar, no entanto sem sucesso. O resultado mantém-se 0-0. Recorde-se que Portugal está obrigado a vencer a Islândia para se apurar para os quartos-de final. Já à Islândia basta um empate para seguir em frente na competição.A Islândia beneficia de um canto, o primeio da partida... Jóhannesson é quem bate, mas sem perigo para a baliza portuguesa.Tiago Ribeiro atira à baliza da Islândia, defendida por Helgason, mas o resultado não sofre alterações.Falta de Jóhannsson sobre o português Filipe Cruz.Baldursson bate o livre e Gíslason atira à baliza de Samuel Soares mas sem sucesso.Falta de Quaresma sobre Þorkelsson, dando livre favorável à Islândia.Islândia vai para o ataque, mas a jogada é interrompida. Árbitro assinala fora de jogo a Jóhannesson.Samuel Soares, Filipe Cruz, Eduardo Quaresma (cap.), Tomás Araújo, Rafael Brito, João Daniel, Tiago Ribeiro, Gonçalo Batalha, Bruno Tavares, Gerson Sousa e Tiago TomásSuplentes: Diogo Almeida, Rodrigo Rêgo, Tomás Esteves, Famana Quizera, Daniel Rodrigues, Paulo Bernardo, Pedro Brazão, Henrique Pereira, Fábio SilvaTreinador: Emílio PeixeHelgason, Thorkelsson, Oliver Stefánsson (cap.), Gíslason, Valgeirsson, Jóhannesson, Andri Gudjohnsen, Jóhannson, Ellertsson, Baldurrson e KjartanssonSuplentes: Benediktsson, Hermannsson, Baldur Stefánsson, Hjálmarsson, Jónsson, Haraldsson, Gudmundsson, Danijel Djuric e Kristall IngasonTreinador: David Snorri Jónasson: Donald Robertson (Escócia)Árbitros assistentes: Evgeni Romanov (Bielorrússia) e Raimonds Tatriks (Letónia)Quarto árbitro: Petri Viljanen (Finândia)Portugal procura esta sexta-feira, a partir das 17 horas, um lugar nos quartos de final do Europeu sub-17. À Seleção Nacional, orientada por Emílio Peixe, só a vitória interessa no jogo frente à Islândia, do Grupo C."Espero uma equipa um pouco cínica, que procura a simplicidade nos processos ofensivos, com um jogo muito direto em busca do espaço nas costas da defesa adversária ou na luta pela segunda bola", disse ao site da Federação Portuguesa de Futebol o treinador, de 46 anos, mostrando, no entanto, confiança num triunfo que permita festejar a passagem à fase seguinte: "Estamos preparados e alertados. Vamos tentar impor o nosso ritmo e as nossas ideias, gerindo o jogo para que consigamos o nosso objetivo."A fechar, Peixe deixou mais um recado interno para a equipa, lembrando a importância de os jogadores se superarem neste jogo decisivo: "É importante que aproveitem a oportunidade para, mais uma vez, darem a resposta que têm dado durante o processo de crescimento neste espaço. Temos noção de que este jogo é decisivo. Estamos preparados para nos superarmos em todos os momentos e irmos à procura da nossa felicidade."