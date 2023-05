Filipe Ramos: «Fiquei com a sensação que até ao primeiro golo foi equilibrado»

Filipe Ramos mostrou-se naturalmente desapontado pela derrota do Sub-17 portugueses diante da Alemanha (por 4-0) , na partida de abertura do Europeu da categoria."Temos de dar os parabéns à Alemanha, porque foi melhor do que nós. Houve alguns momentos em que estivemos por cima, mas eles mereceram. Os números são exagerados, não conseguimos fazer um golo. Eles conseguiram fazer o 3-0 e estiveram tranquilos, mas ainda estamos dentro do torneio. Temos mais dois jogos e vamos continuar a dignificar esta camisola. Só conheço um caminho para o sucesso: trabalho", frisou o técnico."Fiquei com a sensação que até ao primeiro golo foi equilibrado, mas sofremos o primeiro e depois o segundo, que nos marcou. Na segunda parte, tentámos voltar ao jogo, mas sofremos o 3-0. Alguns momentos foi mais com o coração, mas faz parte do crescimento. Temos de preparar o jogo com a Escócia, que também não está fora. Vai ser mais um jogo difícil e temos de recuperar animicamente para podermos vencer", concluiu.Já Gil Martins elogiou o adversário e promete uma reação. "Apanhámos uma equipa muito forte fisicamente, que variou o jogo com passes longos, com jogadores muitos altos a ganharem muitas segundas bolas. Tentámos dar a volta, mas de certeza que no próximo jogo vamos mostrar quem somos. A Alemanha é sempre a mesma, mas vamos conseguir dar a volta".