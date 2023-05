Filipe Ramos: «Será difícil para nós e para a Alemanha»

Luzes, câmara... ação! Portugal estreia-se hoje no Campeonato da Europa de sub-17 e terá pela frente a Alemanha no Nagyerdei Stadion, em Debrecen (Hungria), cidade que será o quartel general da Seleção Nacional na primeira fase. A equipa das quinas, que já conquistou o torneio por duas vezes (em 2003 e 2016) e chegou às meias finais na última edição, no ano passado – foi eliminada por França nos penáltis –, integra o Grupo C, no qual defrontará também Escócia (sábado) e… os gauleses (terça-feira). Ainda assim, o foco está, para já, no duelo com os germânicos, que perderam (1-2) com Portugal no Torneio Internacional do Algarve, em fevereiro.

"Sinto a equipa confiante e estamos preparados. Será um jogo difícil para nós, mas também será para a Alemanha. Queremos começar com uma vitória, porque é sempre importante entrar num torneio a vencer", declarou Filipe Ramos, aos canais da FPF, destacando a importância da coesão defensiva. "Somos uma equipa que não sofre muitos golos. Sabemos do poderio do ataque deles e temos de estar preparados para defender bem, passar alguns momentos sem bola e sofrer. Depois é aproveitar as nossas características para vencer o jogo. Vai ser um jogo duro", sublinhou o técnico, deixando ainda um alerta para a Escócia, que poderá ser "determinante na passagem das equipas" aos quartos de final.

Já Gonçalo Ribeiro, guarda-redes e capitão, destacou o histórico favorável com os alemães, considerando ainda que Portugal parte em vantagem apesar do poderio físico do adversário. "O passado é passado, mas acredito que nos dá confiança já ter ganho à Alemanha. São muito fortes no ataque, fisicamente e temos de estar muito atentos às segundas bolas, mas estamos prontos. Jogamos bem com bola no chão e será um ponto a nosso favor. Nos duelos aéreos eles até podem ganhar a primeira ou a segunda bola, mas no jogo em si somos melhores", apontou.