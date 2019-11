José Guilherme cortou cinco jogadores para a lista final para o Torneio de Apuramento

O selecionador nacional, José Guilherme, revelou ontem a lista final dos 20 jogadores convocados para o primeiro Torneio de Apuramento para o Campeonato da Europa da categoria. Da lista inicial de 25 jogadores que têm trabalhado na Cidade do Futebol ao longo dos últimos dias, o treinador dispensou cinco elementos, tal como estava inicialmente previsto. André Gomes, João Sérgio, Rafael Afonso, Vasco Sousa e Bica foram os atletas dispensados por José Guilherme.

Os restantes 20 jogadores vão seguir hoje viagem para Viseu, onde vai decorrer a competição. Na lista final destaque para a presença de seis futebolistas do Benfica, clube mais representado nesta convocatória. Segue-se o FC Porto, com cinco, e o Sporting, com três. Portugal vai agora defrontar a Albânia (dia 13 em Viseu), Geórgia (dia 16 em Tondela) e Ucrânia (dia 19 em Viseu). O objetivo passa por garantir um dos dois primeiros lugares do grupo e, dessa forma, seguir para a Ronda de Elite.