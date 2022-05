José Lima: «A equipa teve uma boa reação às várias contrariedades»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador português de sub-17, José Lima, considerou esta sexta-feira que a vitória sobre a Suécia na segunda jornada do grupo D do Euro2022, foi "inteiramente justa" porque a seleção soube "dar a volta a várias adversidades".



"Sofremos um golo numa situação em que achámos que a bola estava fora e o golo que sofremos na parte final é um golo sofrido de forma um bocadinho infantil. A equipa teve uma boa reação às várias contrariedades que teve, conseguiu fazer os golos e acho que é uma vitória inteiramente justa", disse José Lima no final do jogo que a seleção lusa venceu por 4-2.

De resto, o selecionador português alertou para a dificuldade que constitui enfrentar a seleção sueca estando em desvantagem no marcador: "A Suécia, normalmente, quando se encontra a ganhar é uma seleção muito difícil, porque fecha num bloco de cinco, com uma linha à frente de quatro".

Fazendo um balanço da prestação portuguesa até ao momento, Lima mostrou-se satisfeito: "É bom termos dois jogos e duas vitórias, mas ainda não estamos apurados. Vamos claramente para ganhar frente à Dinamarca, mas se não der para ganhar, vamos procurar o empate, que também serve os nossos objetivos. No entanto, queremos ganhar todos os jogos e encaramo-los sempre com a máxima seriedade porque estamos a representar a seleção portuguesa e isso obriga a que nos entreguemos ao máximo em cada jogo".

Entretanto, o médio João Veloso, autor de um dos quatro golos lusos, enalteceu o trabalho de equipa para a vitória sobre os suecos, mas avisou que nada está garantido e que a 'equipa das quinas' vai entrar para ganhar à Dinamarca, na terceira e última jornada do grupo D. "O individual é importante, mas o coletivo está em primeiro lugar. Prefiro que a equipa vença e que eu não marque do que o contrário", referiu ainda João Veloso.

Por seu lado, Afonso Moreira reconheceu mérito à Suécia: "Sabe sempre bem ganhar, mas temos que reconhecer mérito à Suécia, porque nos causou muitas dificuldades. Demorámos a habituar-nos ao calor, mas conseguimos melhorar e conseguimos ganhar. Agora é pensar já no próximo jogo frente à Dinamarca".

A seleção portuguesa lidera o grupo D com seis pontos e vai defrontar a congénere dinamarquesa na próxima segunda-feira, no estádio Municipal Ramat Gan, na cidade com o mesmo nome.