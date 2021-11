José Lima e a vitória sobre o País de Gales: «Resultado acaba por ser escasso»

José Lima mostrou-se satisfeito com a atitude dos seus jogadores, após o triunfo sobre o País de Gales que garantiu a passagem à Ronda de Elite de apuramento para o Europeu'2022 de Sub-17. O selecionador nacional considerou ainda que a vitória por 2-0 foi escassa pelas oportunidades criadas.





"Preparámos muito bem o jogo, a equipa teve uma atitude fantástica, dominámos do princípio ao fim e o resultado acaba por ser escasso, face a tantas oportunidades criadas. Era um jogo difícil, mas os jogadores interpretaram muito bem. Quando assim é, temos de estar satisfeitos", começou por dizer, vincando querer terminar só com vitórias: Mesmo já tendo passado à próxima fase, temos o grande objetivo de ganhar [à Ucrânia] para conquistarmos os nove pontos e ficarmos em primeiro lugar."Com o apuramento já garantido, José Lima não descarta fazer alterações na equipa para o encontro com os ucranianos."Estes jogos têm de ser preparados e, dentro dessa preparação e do jogo em si, escolhemos os que são os melhores para aquele jogo. Se tiver de haver alterações, todos os jogadores estão preparados para jogar e, quando assim é, jogando o 'a', o 'b' ou o 'c', a equipa é que conta e isso é que é o fundamental", sublinhou, antes de deixar uma palavra a André Oliveira, que teve de ser operado após sofrer uma grave lesão.

"Este apuramento é destes jogadores que estão aqui, mas também de muitos jogadores que não puderam vir - era um número restrito -, mas que em próximas convocatórias podem vir. E uma palavra de apreço também para um jogador nosso, o André Oliveira, que teve uma lesão grave e foi operado. Esta vitória é-lhe dedicada", apontou.