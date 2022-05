Manuel Mendonça desolado com o penálti falhado frente à França: «Vou reagir e aprender com isto»

A seleção de sub-17 foi eliminada pela França nas meias-finais do Europeu na marcação dos penáltis. Manuel Mendonça falhou o remate decisivo e não conseguiu esconder a sua desilusão logo no relvado onde foi confortado pelos companheiros de equipa. Já a frio, o médio do Sporting reagiu ao momento negativo assegurando que vai ultrapassar esta fase. "Dia triste, há que reagir a este momento menos bom. Vou reagir e aprender com isto. Só me apetece ir para o próximo treino para melhorar", partilhou o jovem no Instagram.Dário Essugo, que assinou o segundo golo de Portugal com remate impressionante de meia distância, também lamentou a eliminação, mas destacou a campanha dos jovens portugueses. "Orgulhosos e com a cabeça levantada após este mau desfecho que tanto queríamos que caísse para o nosso lado. Mas o futebol tem disto, umas vezes ganhámos outras perdemos, faz parte. Foi uma jornada incrível estes dias com vocês, realmente uma família que se assim se revelou dentro e fora do campo! Para sempre juntos rapazes!!", partilhou na mesma rede social.