Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Márcio Sousa, herói do título europeu em 2003: «Foram os dois golos mais especiais da minha carreira» Há 20 anos, Portugal derrotou a Espanha (2-1) no Estádio do Fontelo, em Viseu, e o antigo médio recorda essa final histórica





Márcio Sousa em ação na final

• Foto: Francisco Paraíso/FPF