Seleção de sub-17 estreia-se no Torneio do Algarve com goleada frente à Holanda (6-0)

Portugal estreou-se a vencer no Torneio Internacional do Algarve ao golear a Holanda, por 6-0, num jogo no qual Afonso Vieira marcou o primeiro, aos 28', mas que ao intervalo já estava resolvido graças a um hat-trick de Gabriel Silva (31', 39' e 45'+2).A 2.ª parte foi disputada a um ritmo mais lento, depois de ambos os técnicos fazerem muitas alterações, e os comandados de João Santos só voltaram a marcar ao minuto 74, por Afonso Patrão. Martim Cunha, aos 90'+5, fixou o marcador.No outro jogo da tarde, a Espanha goleou a Alemanha, por 7-0. A seleção do país vizinho é a próxima adversária de Portugal, na 2ª feira, enquanto o duelo com os germânicos está agendado para dia 14, 4ª feira.No final da partida, João Santos estava satisfeito com a exibição da equipa nacional. "Foi um bom jogo da nossa parte. O objetivo deste torneio é prepararmo-nos para a Ronda de Elite e aquilo que pedimos aos jogadores foi que encarassem este primeiro jogo como se fosse o primeiro jogo da Ronda de Elite, em que é importante vencer para marcar logo o caminho", explicou, elogiando a prestação dos jovens portugueses: "Eles cumpriram, tivemos ali bons períodos, outros não tanto como gostaríamos, mas corremos atrás da perfeição. O resultado acaba por ser bom para nós, porque contrariamente àquilo que fizemos frente à Finlândia em que criámos muitas oportunidades e não concretizámos, neste jogo acabámos por ter uma eficácia maior."O selecionador nacional fez já uma antevisão do jogo com a Espanha, adversário que Portugal conhece bem. "É uma equipa com muita qualidade, muito bons jogadores e coletivamente muito forte. Os jogos diante da Espanha são sempre complicados, muito duros e exigentes em todos os aspetos. Portanto, aquilo que vamos ter que melhorar - e hoje já estivemos um bocadinho melhor - é sermos mais agressivos, mais rápidos, ter melhor qualidade no toque de bola", resumiu, explicando que a seleção tem de ser mais forte na construção de jogo: "Temos vindo a trabalhar, estamos melhores, mas queremos mais ainda."No Estádio Municipal de Albufeira, Portugal alinhou com: Diogo Ferreira; Edgar Mota (Duarte Soares, 60’), Filipe Sousa, Rafael Mota (Afonso Sousa, 76’) e João Capucho (Martim Cunha, 71’); Afonso Meireles (Tiago Ferreira, 45'), Eduardo Felicíssimo (Manuel Miranda, 76’) e João Simões (CAP.) (Rodrigo Marques, 71’); Afonso Vieira (Eduardo Fernandes, 45'), Gabriel Silva (Afonso Patrão, 60’) e Cardoso Varela (João Trovisco, 60’).