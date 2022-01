Sp. Braga e Benfica dominam convocados a pensar na Ronda de Elite

O selecionador José Lima chamou 24 jogadores para o estágio de preparação para a Ronda de Elite. A concentração terá lugar em Rio Maior entre 24 e 26 de janeiro e entre os eleitos destacam-se o número de futebolistas cedidos por Sp. Braga e Benfica.Os guerreiros do Minho e as águias 'oferecem' sete jogadores cada para o estágio da Seleção Sub-17.Portugal vai medir-se forças em março na Ronda de Elite com Bulgária, República da Irlanda e Finlândia.