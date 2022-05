Trio de portugueses do Hapoel Beer Sheva assiste ao Portugal-Suécia em Israel

Ainda em Israel, onde vão disputar a última jornada do campeonato e a final da Taça daquele país, os três jogadores portugueses do Hapoel Beer Sheva, Miguel Vítor, André Martins e Hélder Lopes, estão a assistir, ao vivo, ao Portugal-Suécia, da 2.ª jornada do Grupo D do Campeonato da Europa sub-17, a decorrer na tarde desta sexta-feira.Miguel Vítor e André Martins, recorde-se, têm passado nas seleções jovens portuguesas, sendo que o médio chegou a jogar pela principal, onde soma duas aparições. Os três jogadores, de resto, estão na bancada acompanhados pelos respetivos familiares.