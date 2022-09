Portugal acaba Torneio de Preparação das 4 Nações com empate diante da Turquia

A seleção portuguesa sub-18 acabou a participação no Torneio de Preparação das 4 Nações com um empate. A equipa das quinas registou uma igualdade a dois diante da Turquia, o anfitrião, no Estádio Minarel Cavus.Portugal perdia por 1-0 ao intervalo, fruto de um golo de Firat Alpso (30'). João Gonçalves empatou aos 65 minutos e para os derradeiros instantes estavam reservados mais dois golos.Fahri Ay, aos 88', e novamente João Gonçalves, aos 89', anotam o 2-2 final.Assim, os pupilos de José Lima terminou a prova com uma derrota frente à Espanha, uma vitória ante a Roménia e esta igualdade diante da Turquia.