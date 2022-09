Portugal bate Roménia com golo de João Rego

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional sub-18 bateu este sábado a Roménia por 1-0 no Torneio de Preparação das 4 Nações, depois da derrota ante a Espanha (0-2) na primeira partida. O único golo da partida foi apontado por João Rego, aos 49 minutos.Na segunda-feira, a equipa das quinas volta a entrar em campo para medir forças com a Turquia.Em análise ao encontro, o selecionador José Lima frisou a insatisfação pelo desaire ante os espanhóis que se refletiu em campo."Foi um jogo de sentido único em que dominámos do início ao fim. Em termos de eficácia não fomos fortes porque falhámos muitas oportunidades de golo. Quando entramos em campo, o objetivo é sempre ganhar e vínhamos um bocado feridos da derrota que sofremos frente à Espanha, apesar de ter sido um jogo em que tivemos várias oportunidades de remate à baliza. Ainda assim, conseguimos vencer e foi muito bom", garantiu em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.