Portugal empata a um golo com a Noruega

A seleção portuguesa de sub-18 empatou este domingo com a Noruega (1-1), na segunda jornada do Torneio Internacional de Lisboa, no Estádio Nacional, em Oeiras, segundo o sítio da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.



Henrik Skogvold inaugurou o marcador, aos 28 minutos, a favor dos nórdicos e Yousseff Chermiti empatou o encontro, aos 78.

Na outra partida do certame quadrangular, a Coreia do Sul goleou a República Checa por 4-1.