Portugal empata no arranque do Torneio Internacional do Porto

A Seleção Nacional Sub-18 empatou esta sexta-feira a dois golos com a Áustria no arranque do Torneio Internacional do Porto, que cumpre a 40ª edição.A formação comandada por José Lima recuperou de uma desvantagem de dois golos - Dursun Furkan (57') e Jano Zeteny (80') - após uma primeira parte sem golos. Pelos lusos marcaram Fábio Jaló (88') e Matteo Schablas (90+1', p.b.).A Geórgia é o oponente que se segue, no domingo. A participação na prova fecha na terça-feira, com a Finlândia.Francisco Silva, João Conceição, Diogo Monteiro, Luís Gomes (João Rego, 86'), Leonardo Barroso (Tomás Marques, , 86'), Ussumane Djaló (Miguel Alves, 86'), João Veloso (Manuel Mendonça, 82'), João Gonçalves (Diego Rodrigues, 68'), Ivan Lima (Fábio Jaló, 82'), José Rodrigues (Vivaldo Semedo, 68') e Mauro Couto (Gustavo Varela, 68').