A Seleção Nacional sub-18 venceu a Suécia, por 3-2, no Torneio de Preparação das 4 Nações, a última partida da prova em que a equipa das quinas findou no terceiro posto.A formação lusa viu a vitória sorrir-lhe com um autogolo apontado por Malte Wester (90'+2) já depois de João Veloso e Dinis Rodrigues faturarem. Hugo Aviander e Adam Stroud fizeram os golos dos nórdicos.O selecionador José Lima, citado pelo site da FPF, olhou para um triunfo alcançado com justiça. "É uma vitória mais do que justa, que podera ter sido com uma diferença mais dilatada. Contudo, é um resultado que nos faz perceber que quando temos o jogo controlado, não temos o jogo ganho. O jogo tem 90 minutos e temos que trabalhar sempre no máximo durante todo o encontro", reiterou.