Portugal goleia a Roménia no Torneio das 4 Nações

Portugal venceu a Roménia por 5-0 no Torneio das 4 Nações que decorre em Tenerife, com golos de Olívio Tomé (24'), Guilherme Gaspar (28'), João Infante (37'), Rayhan Momade (53') e Diego Sousa (82'). A seleção de sub-18, comandada por Filipe Ramos, defronta a Turquia amanhã e Espanha no dia 16.