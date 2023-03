Seleção de sub-18 vence Torneio Internacional do Porto

A seleção portuguesa de futebol de sub-18 conquistou esta terça-feira a 40.ª edição do Torneio Internacional do Porto, ao vencer a Finlândia por 1-0, na última jornada da competição.No jogo, disputado no Estádio Municipal de Alpendorada, Portugal garantiu a vitória com golo de Gustavo Varela aos 54 minutos, num lance em que o avançado aproveitou um erro do guarda-redes finlandês, conseguindo retirar-lhe a bola dos pés.

"A equipa deu neste jogo uma demonstração de que tem bastante qualidade. Depois daquele primeiro jogo, que valeu pelo resultado e pela reação da equipa na parte final, a equipa encarou os restantes jogos de outra forma, incluindo neste jogo com a Finlândia", considerou no final o treinador José Lima.

Portugal venceu a Finlândia (1-0) e a Geórgia (4-1), e teve um empate (2-2) no jogo inaugural com a Áustria, com a equipa das 'quinas' a garantir a vitória no torneio face a uma melhor diferença entre golos marcados e sofridos (7-3, contra 5-2 dos austríacos).