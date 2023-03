Seleção goleia Geórgia na 2ª jornada do Torneio Internacional do Porto

A Seleção Nacional sub-18 goleou a Geórgia, por 4-1, na segunda jornada do Torneio Internacional do Porto, na Trofa.Rodrigo Mendes (45'+1), Diego Rodrigues (47'), Gustavo Varela (54'), e José Rodrigues (90'+2) fizeram os golos nacionais. Ninidze Nikoloz (90') apontou o tento de honra da formação comandada por Maisuradze Vasil.Depois do empate inicial na prova, Portugal a volta a entrar em campo na terça-feira, com a Finlândia.Diogo Fernandes, Tomás Marques (Leonardo Barroso, 80'), Rodrigo Mendes, Miguel Alves, Francisco Rodrigues (João Conceição, 80'), Diego Rodrigues (João Gonçalves, 66'), Fábio Djaló (Mauro Couto, 66'), João Rego (Ussumane Djaló, 86'), Vivaldo Semedo (José Rodrigues, 66'), Manuel Mendonça- Cap. (João Veloso, 80')e Gustavo Varela (Ivan Lima, 80').