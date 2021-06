Seleção portuguesa de sub-18 volta a vencer Noruega no segundo jogo de preparação

A Seleção portuguesa de Sub-18 voltou esta terça-feira a vencer a Noruega por 2-1, no segundo de dois jogos de preparação disputados entre as duas seleções, no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Os comandados de José Guilherme foram para o intervalo em desvantagem, após um golo do norueguês Hjelde, aos 44 minutos, mas conseguiram operar a reviravolta na segunda parte.

Os golos lusos foram marcados por Rodrigo Gomes, aos 71 minutos, e por Bica, aos 85, e consumaram a segunda vitória sobre os nórdicos no espaço de três dias, a encerrar o estágio de 10 dias que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.