E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A convocatória da Seleção Nacional sub-18 foi revelada esta quarta pela Federação Portuguesa de Futebol. Sp. Braga e Sporting são os clubes que mais jogadores 'cedem' à equipa das quinas: cinco cada.A formação orientada por José Lima irá medir forças com Áustria, Geórgia e Finlândia na 40.ª edição do Torneio Internacional do Porto que se disputa entre 24 e 28 de março.Fábio Jaló;Rodrigo Mendes;Mauro Couto;Diogo Fernandes, Luís Gomes e Ussumane Djaló;Diogo Monteiro;Diego Rodrigues, Francisco Rodrigues, João Gonçalves, José Rodrigues e Tomás Marques;Ivan Lima, João Conceição, João Rego e João Veloso;Francisco Silva, Leonardo Barroso, Manuel Mendonça, Miguel Alves e Pedro Sanca;Vivaldo Semedo;