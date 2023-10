Tenerife recebe Torneio Internacional das 4 Nações

A comitiva da Seleção de sub-18 já se encontra em Tenerife, tendo em vista a participação no Torneio Internacional das 4 Nações. O primeiro jogo é hoje com a Roménia, seguindo-se a Turquia no sábado e Espanha na segunda-feira. O médio Diogo Sousa realçou o espírito de equipa. "Já somos um grupo com três anos e conhecemo-nos bem. Temos vindo a crescer juntos e sem dúvida que a nossa entreajuda tem sido bastante importante para os nossos resultados. Temos trabalhado bem e vamos fazer um bom jogo com a Roménia."