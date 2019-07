Fábio Vieira e Félix Correia no onze ideal do Europeu de sub-19

O médio Fábio Vieira e o avançado Félix Correia foram eleitos para o onze ideal do Campeonato da Europa de futebol em sub-19, no qual a seleção portuguesa perdeu a final frente à Espanha por 2-0.O médio portista e o avançado do Manchester City, que representou o Sporting na última época, foram eleitos pelos observadores da UEFA, num 'onze' dominado pela Espanha.O guarda-redes Arnau Tenas (FC Barcelona), os defesas Víctor Gómez (Espanyol), Eric García (Manchester City) e Juan Miranda (Barcelona), o médio Antonio Blanco (Real Madrid), e o avançado Ferrán Torres (Valência) são os representantes da seleção campeã.Além dos representantes ibéricos, foram também escolhidos o defesa francês Oumar Solet (Lyon), o médio francês Maxence Caqueret (Lyon) e o avançado irlandês Jonathan Afolabi (sem clube).O avançado do Benfica Gonçalo Ramos, com quatro golos, foi o melhor marcador da competição.