Joaquim Milheiro e a presença no Europeu: «Apenas cumprimos metade do nosso sonho»

Joaquim Milheiro, selecionador de Portugal, analisou o triunfo sobre a República Checa (3-0) que confirmou a presença no Europeu sub-19."Apresentámos grande intensidade e fizemos um jogo a roçar a perfeição, mas estamos na metade do nosso percurso. Apenas cumprimos metade do nosso sonho. A outra metade está por cumprir, no Europeu. Quando temos jogadores comprometidos e inteligentes, tudo se torna mais fácil. Eles tiveram a concentração e o mérito de perceber o adversário, sem abdicarem da nossa forma de jogar", vincou o técnico luso, recordando os êxitos recente na categoria."As vitórias do passado [título europeu de 2018] são um grande estímulo para o presente e para o futuro. Sinto-me extremamente feliz pela presença no Campeonato Europeu de sub-19. Os jogadores são os maiores responsáveis pela presença no Europeu. A liderança no ranking [de sub-19 da UEFA] é uma grande responsabilidade, mas também um grande estímulo. Cria-se uma pressão sadia em que os jogadores vão crescendo. Isso ajuda os jogadores a serem resilientes", referiu.