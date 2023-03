Joaquim Milheiro: «Queremos mais em Malta»

A selecção de sub-19 não só venceu os três jogos da Ronda de Elite, como garantiu o apuramento o Campeonato da Europa a disputar em Malta sem golos sofridos. Desempenho de excelência que o seleccionador Joaquim Milheiro não contornou e que também serve de argumento para as elevadas expectativas para a fase final da competição a disputar em julho.

"Sentimo-nos extremamente felizes pelos nove pontos conquistados com qualidade de jogo, intensidade elevada e muita alma em todos os jogos, mas este rendimento só foi possível porque todos mostraram disponibilidade e competência", comentou Joaquim Milheiro, convicto em "acrescentar algo na fase final do Campeonato da Europa": "Este desempenho foi brilhante, mas queremos mais, sabendo que para isso acontecer temos de manter a consistência e a concentração elevada. Espero catapultar a energia positiva que estas três vitórias proporcionaram para Portugal apresentar um rendimento elevado em Malta e não queria deixar de agradecer à Federação e a todos os clubes pelas condições que nos proporcionaram, bem como ao carinho do público presente em Vizela e em Barcelos, além dos meninos do IPO do Porto, que são uma fonte de inspiração para este grupo fazer mais e melhor".