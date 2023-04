Portugal defronta Malta, Polónia e Itália no Europeu de Sub-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de Sub-19 vai defrontar a anfitriã Malta, a Polónia e a Itália no Grupo A da fase final do Campeonato da Europa da categoria, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em La Valeta.

Portugal estreia-se no dia 3 de julho frente à Polónia, seguindo-se duelos com a Itália (6) e com Malta (9).

"É um grupo exigente. Vamos ter que ser competentes, procurar jogar um bom futebol e lutar pelo máximo de pontos, sempre no sentido de nos valorizarmos e passarmos à fase seguinte", disse o selecionador Joaquim Milheiro, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

No Grupo B, o sorteio juntou Islândia, Grécia, Noruega e Espanha.

Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para as meias-finais.

A fase final do Campeonato da Europa vai decorrer entre 3 e 16 de julho.