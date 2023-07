Portugal vai defrontar Noruega nas 'meias' do Europeu de Sub-19

A seleção Sub-19 de Portugal ficou esta segunda-feira à noite a saber que vai defrontar a Noruega, orientada pelo português Luís Pimenta, nas 'meias' do Europeu da categoria, que decorre em Malta.Os noruegueses garantiram hoje o 2.º lugar do Grupo B, com cinco pontos, após o empate sem golos com Espanha, que termina na liderança do grupo (sete pontos) e vai defrontar Itália na derradeira fase antes da final. A Islândia - que hoje não saiu do nulo frente à Grécia - terminou na 3.ª posição do grupo, com dois pontos, mais um do que os gregos que acabaram no 4.º lugar.O duelo entre portugueses e nórdicos está agendado para quinta-feira, dia 13, a partir das 17 horas. Três horas depois espanhóis e italianos disputam a outra vaga na final da competição, agendada para dia 16.