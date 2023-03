Portugal vence República Checa com bis de Hugo Félix e está no Euro sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 apurou-se este sábado para o Campeonato da Europa deste ano, após a República Checa por 3-0, com um bis de Hugo Félix, no Grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação.

Os golos de Gabriel Brás, ao minuto cinco, e do extremo do Benfica, aos 49 e aos 81, coroaram o domínio evidenciado em quase toda a partida e garantiram, ao fim de dois jogos, o primeiro lugar do grupo à seleção lusa, que vai disputar a fase final da competição em Malta, entre 3 e 16 de julho.

Depois de, na quarta-feira, ter 'carimbado' a vitória com a Suécia ao 'cair no pano' (1-0), a equipa das 'quinas' adiantou-se cedo no marcador, com o central do FC Porto a aparecer solto em resposta a canto de Hugo Félix e a cabecear de cima para baixo, para o fundo das redes.

Com dinâmica nos corredores, sobretudo o direito, com Gonçalo Esteves avançado no terreno, a seleção às ordens de Joaquim Milheiro ameaçou o segundo golo quando Youssef Chermiti falhou o desvio final por centímetros, aos 14 minutos, João Muniz cabeceou por cima, aos 17, e Hugo Félix rematou ao lado, aos 20, antes de o encontro perder ritmo.

Recuada na primeira meia hora, a seleção checa estendeu-se no terreno nos últimos 15 minutos da primeira parte, em ataques rápidos, mas só foi perigosa nos descontos, num cabeceamento por cima de Ondrej Kricfalusi e num remate ao lado de Filip Spatenka.

Portugal respondeu no começo da segunda parte, com Hugo Félix a aproveitar um desentendimento da retaguarda checa e um toque de calcanhar de Chermiti para se isolar e depois marcar na recarga, com a 'ajuda' de Ondrej Coudek, a entregar-lhe a bola.

Os checos arriscaram após o segundo golo sofrido e ameaçaram reduzir num corte de Martim Marques que quase deu autogolo, aos 50 minutos, e num cabeceamento de Lukas Masek, aos 59, mas os sub-19 lusos acertaram na trave pelo meio, por Gustavo Sá (54), e selaram o resultado no último quarto de hora, num remate de Hugo Félix ao ângulo superior direito.

Com seis pontos no Grupo 4 e vantagem no confronto direto com a República Checa, a única seleção que ainda pode igualar a sua pontuação - tem três -, Portugal parte apurado para a última jornada, na qual vai defrontar a Croácia, em duelo agendado para as 17:00 de terça-feira, novamente em Barcelos.

Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.

Portugal -- República Checa, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gabriel Brás, 05 minutos.

2-0, Hugo Félix, 49.

3-0, Hugo Félix, 81.

Equipas:

- Portugal: André Gomes, Gonçalo Esteves, Gabriel Brás, João Muniz, Martim Marques, Dário Essugo, João Neves (Samuel Justo, 46), Gustavo Sá (Mateus Fernandes, 57), Carlos Borges (Diego Moreira, 57), Hugo Félix (Nuno Félix, 89) e Youssef Chermiti (Rodrigo Ribeiro, 57).

(Suplentes: Diogo Pinto, António Ribeiro, David Monteiro, Samuel Justo, Mateus Fernandes, Nuno Félix, Afonso Moreira, Diego Moreira e Rodrigo Ribeiro).

Treinador: Joaquim Milheiro.

- República Checa: Adam Dvorák, Simon Krejci, Ondrej Kricfalusi, Ondrej Coudek, Lucas Kubr (Mikes Cahel, 75), Daniel Samek, Matej Sin (Tom Sloncik, 62), Lukas Masek (Stepán Beran, 69), Lukas Ambros, Daniel Smiga (Tadeas Vachousek, 69) e Filip Spatenka.

(Suplentes: Martin Hruby, Ondrek Kukucka, Stepán Beran, Samuel Grygar, Tadeas Vachousek, Mikes Cahel, Pavel Gaszczyk e Tom Sloncik).

Treinador: Radek Bejbl.

Árbitro: Robert Jones (Inglaterra).

Ação disciplinar: Gustavo Sá (41).

Assistência: 5.128 espetadores.